De Grandis: «Verona-Milan, nel calcio esistono tradizioni! Oggi lotta»

Stefano De Grandis è intervenuto negli studi di Sky Sport per presentare Verona-Milan di questa sera. Il giornalista ha fatto il punto sulle storiche difficoltà per i rossoneri sul campo dei gialloblu.

TRADIZIONI – Stefano De Grandis ha analizzato Verona-Milan di questa sera, partita che sarà seguita con grande attenzione anche dall’Inter. Queste le parole del giornalista, legate soprattutto a ciò che per i rossoneri è successo storicamente sul campo dei gialloblu: «Nel calcio esistono delle forze strane, ci sono delle cose che la storia ti spinge sulle spalle. Le tradizioni però non durano per sempre e il Milan oggi deve lottare anche contro questa tradizione negativa».