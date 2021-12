Eriksen si allena a Chiasso, il DG: «Rispettato la sua privacy, persona gradevole»

Eriksen negli ultimi giorni si è allenato a Chiasso, dopo la rescissione con l’Inter (vedi articolo). Il DG della formazione ticinese, Bignotti, ha parlato a Rete Uno Sport di come il danese ha scelto di tornare in campo nella loro struttura.

IL RIENTRO – Christian Eriksen da qualche giorno è tornato ad allenarsi col pallone. In Italia non può farlo, visto il defibrillatore che gli nega l’idoneità sportiva: si è spostato nel Canton Ticino. Nicola Bignotti, direttore generale del Chiasso che lo ha ospitato nel suo impianto, spiega: «Ci ha chiesto se poteva usufruire tre giorni delle strutture per allenarsi. Se ne avrà ancora bisogno saremo sicuramente a disposizione, però l’accordo era per questi tre giorni. So che ha ritenuto Chiasso e le sue strutture confacenti alle sue necessità, sul perché sia qui abbiamo rispettato la sua privacy su tutto: anche sul motivo per cui ritiene Chiasso il posto giusto».

ESPERIENZA RISPETTOSA – Bignotti non ha discusso con Eriksen di quanto avvenuto all’ex Inter a giugno: «Non siamo entrati in queste dinamiche, perché sono cose sue personali. Ovviamente abbiamo chiacchierato con lui ma un po’ di tutto: persona molto molto piacevole, molto educata e molto rispettosa. È stata sicuramente una conoscenza molto gradevole. Visti i rapporti del nostro team manager (Fabio Pinna, ndr) col mondo Inter, dove ha lavorato, ci ha chiesto questa disponibilità. Il Comune di Chiasso è stato molto disponibile, ma niente di sportivo. Che Eriksen tornasse a giocare, dopo quello che gli è successo, era la speranza di tutti e anche la nostra. Adesso ancora di più, che abbiamo avuto modo di conoscerlo e abbiamo visto che ragazzo eccezionale è».