Bologna, ultimo allenamento del 2021 prima dell’Inter. Capodanno ‘salta’

Per il Bologna oggi ultimo allenamento del 2021, a sei giorni dalla partita contro l’Inter in programma venerdì 6 gennaio alle ore 12.30. A Capodanno riposo per la squadra di Mihajlovic.

MINI-STOP – “Questa mattina a Casteldebole i rossoblù hanno svolto l’ultima seduta di allenamento dell’anno. Esercitazioni tecnico-tattiche agli ordini di Sinisa Mihajlovic e partitella a campo ridotto.

Dopo la seduta di oggi la squadra godrà di un giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti a Casteldebole verso Bologna-Inter è fissata per domenica alle 14:30″.

Fonte: bolognafc.it