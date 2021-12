Eriksen continua ad allenarsi in Svizzera: l’ex Inter cerca la miglior forma

Eriksen non vuole perdere tempo in attesa della prossima sfida calcistica. Prima di firmare un nuovo contratto, l’ex centrocampista dell’Inter vuole raggiungere uno stato di forma ottimale

ALLENAMENTO DI FINE ANNO – Il presente di Christian Eriksen (vedi editoriale) non è l’Inter e non sarà l’Italia ma il centrocampista danese non dimentica il suo recente passato. L’ormai ex centrocampista nerazzurro attualmente si trova in Svizzera, precisamente a Chiasso (vedi articolo), dove continua ad allenarsi da solo alla ricerca della miglior forma. E i video che lo immortalano lo vedono in gran forma, come da tradizione, sui calci da fermo. Le offerte per Eriksen non mancano ma al momento il suo unico obiettivo è rimettersi nelle condizioni di poter scendere in campo, dopo il lungo stop forzato. In attesa di vedere la prossima punizione vincente di Eriksen, l’augurio è quello di un 2022 di rinascita anche calcistica.