Eriksen, passerella a San Siro rinviata. Oggi le visite mediche con il Brentford – TS

Eriksen pronto a tornare a giocare, il suo ultimo saluto ai tifosi dell’Inter è stato rinviato. Oggi, come riportato da TuttoSport, il calciatore effettuerà le visite mediche con il Brentford.

VISITE E FIRMA – Eriksen, il ritorno in campo è sempre più vicino. Oggi sono in programma le visite mediche con il Brentford, domani la firma sul nuovo contratto e l’annuncio. La passerella a San Siro per salutare i tifosi nerazzurro avrebbe potuto andare in scena in queste settimane, ma alla fine l’Inter ha preferito rinviare il saluto tra il campione danese e i tifosi a causa della capienza ridotta dello stadio, prima al 50% e poi a 5000 spettatori. Non sarebbe stata una cornice adeguata. Meglio aspettare nei prossimi mesi quando lo stadio tornerà a riempiersi e l’atmosfera sarà più adatta a questo evento significato.

Fonte: TuttoSport