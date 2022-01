Gosens nome nuovo per la corsia di sinistra, l’Inter farà un tentativo – CdS

Gosens è il nome nuovo per la corsia di sinistra, l’Inter prova il colpaccio e secondo il Corriere dello Sport nelle prossime ore farà un tentativo.

COLPACCIO – Gosens il nome nuovo per la fascia sinistra dell’Inter, considerato un tuo di ruolo. I nerazzurri, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, nelle prossime ore faranno un tentativo. La trattativa è comunque complicata, e c’è da considerare anche la concorrenza del Newcastle, ma i rapporti tra Inter e Atalanta sono ottimi e, al di là della formula del prestito, si può ragionare anche su alcune contropartite tecniche. Ovvio che il tedesco sarebbe non sono un’alternativa a Perisic, ma di fatto un sostituto per il futuro. Dovesse andare a male la trattativa, i nerazzurri resterebbero comunque così. Del resto, l’Inter guida la classifica di Serie A, è agli ottavi di UEFA Champions League e ai quarti di Coppa Italia, con un Dimarco a disposizione capace di poter fare l’alter ego sia del croato che di Bastoni.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno