Gosens, Zhang ha dato l’OK per l’investimento. L’Atalanta fissa il prezzo – SM

Gosens è il nome nuovo per la fascia sinistra, e nelle ultime ore viene sempre più accostato all’Inter. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Steven Zhang ha dato L’OK per l’investimento.

INVESTIMENTO – Gosens, c’è l’OK da parte del presidente Steven Zhang per l’investimento nerazzurro, a patto che però l’esborso economico vada a gravare sul prossimo bilancio e non su quello attuale, vale a dire un acquisto in prestito con diritto di riscatto e obbligo mascherato, posticipato per l’estate. L’Atalanta lo valuta circa 30 milioni, e non c’è stata una chiusura netta di fronte alla richiesta dell’Inter. Il tedesco piace anche al Newcastle, ma ha già dato il suo assenso per il trasferimento a Milano. Intanto è ancora infortunato, ma nell’arco di 20-25 giorni circa dovrebbe tornare disponibile. La trattativa non è semplice, ma i nerazzurri faranno comunque dei tentativi.

Fonte: Sportmediaset