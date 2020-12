Eriksen, addio all’Inter sicuro: nodo formula della cessione – SM

Christian Eriksen Inter-Bologna

Christian Eriksen ormai è praticamente sicuro di lasciare l’Inter a gennaio, ma molto dipenderà anche dalla formula che sarà trovata per far uscire il centrocampista danese dalla rosa nerazzurra

Ormai in casa Inter non è tanto una questione di “se” o di “quando”, Christian Eriksen sarà quasi sicuramente ceduto a gennaio, ma di “come”. Non è infatti in dubbio che attualmente il centrocampista danese sia fuori dai progetti nerazzurri e in procinto di lasciare Milano, ma bisogna risolvere il nodo della formula con cui sarà ceduto. Secondo “Sport Mediaset” in questo momento tutte le strade sono percorribili, quella di una cessione a titolo definitivo, di un prestito o di uno scambio, e tutte aprono scenari differenti per il mercato di gennaio o addirittura per una futura nuova occasione a Milano per l’ex Tottenham. Al momento comunque l’ipotesi preferita è quella di una cessione o di uno scambio che permetta di portare in rosa un rinforzo più adatto al calcio di Antonio Conte, in tal senso si sogna Georginio Wijnaldum che a giugno andrà in scadenza col Liverpool.