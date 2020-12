Inter-Spezia, pochi dubbi di formazione per Italiano: la...

Inter-Spezia, pochi dubbi di formazione per Italiano: la probabile – SM

Vincenzo Italiano Spezia

Inter-Spezia è in programma domani alle ore 15:00. Pochi i dubbi di formazione per Italiano che, contro i nerazzurri, dovrebbe affidarsi a Nzola. Agoume verso la panchina. Le ultime da “SportMediaset”

LE SCELTE – Inter-Spezia si avvicina. Sono pochi i dubbi di formazione per Vincenzo Italiano, tecnico dei bianconeri che proveranno a strappare un risultato storico sul prato di San Siro. Nzola, trascinatore dello Spezia in questo campionato e già autore di sei reti in campionato, agirà al centro dell’attacco. Al suo fianco, nel tridente proposto da Italiano, dovrebbero esserci Farias e Gyasi. A centrocampo pronti Maggiore, Ricci ed Estevez con Agoume, centrocampista di proprietà dell’Inter, che dovrebbe partire dalla panchina. Davanti a Provedel, portiere, difesa a 4 formata da Ferrer e Bastoni sugli esterni ed Erlic e Terzi al centro.