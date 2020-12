Inter-Spezia, tanti recuperi per Conte: un ballottaggio a centrocampo – SM

Antonio Conte Inter

Inter-Spezia di domani pomeriggio rappresenta per Antonio Conte la fine di una piccola emergenza a centrocampo. In tanti tornano a disposizione e il tecnico dovrà fare delle scelte, possibile un ballottaggio

In Inter-Spezia di domani pomeriggio Antonio Conte, per la prima volta nelle ultime settimane, non avrà problemi nel fare le scelte a centrocampo. Sono tanti infatti i recuperi che permetteranno al tecnico di gestire al meglio le energie in queste ultime due partite prima di Natale. Secondo “Sport Mediaset” domani contro lo Spezia partiranno come sicuri titolari Vidal e Brozovic, ormai recuperati dai loro problemi fisici. Il centrocampo in teoria dovrebbe essere completato dal titolarissimo Nicolò Barella, che però ha fatto gli straordinari nelle ultime settimane prendendo anche parecchi colpi proibiti: il centrocampista sardo potrebbe riposare un turno a favore di Roberto Gagliardini.