Dzemaili: “Inter, contro il Bologna farei turnover. In Champions League…”

Blerim Dzemaili, in collegamento su “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter e della performance dei nerazzurri in Champions League contro il Borussia Monchengladbach. Il calciatore ha anche parlato del possibile turnover dei nerazzurri contro il Bologna

SPIRITO– Queste le parole di Blerim Dzemaili: «Inter in Champions League? È stata una partita ben giocata dai nerazzurri, andare fuori casa in Germania e giocare in quel modo è veramente incredibile. I tre che hanno giocato a centrocampo (Barella, Gagliardini e Brozovic, ndr) hanno fatto benissimo. Io sono un fan di Vidal, è un giocatore che è molto importante per la squadra, una personalità importantissima, lo farei sempre giocare. L’Inter ha 24-25 giocatori forti in rosa. Prossimi impegni? Contro il Bologna farei turnover. La sfida contro lo Shakhtar Donetsk è troppo importante per i nerazzurri».