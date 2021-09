Dumfries si prende la scena a San Siro. Come Hakimi? Lui non pone limiti – TS

Dumfries, prima da titolare a San Siro in Inter-Bologna, ha già dimostrato parte del suo valore prendendosi la scena: il migliore in campo.

NESSUN LIMITE – Dumfries secondo TuttoSport oggi in edicola è stato il migliore in campo in Inter-Bologna. Prima da titolare per l’esterno olandese che ha già conquistato tifosi e allenatore. Denzel Dumfries si impegna e si allena al massimo per migliorare e superare tutti gli ostacoli. Ieri titolare a Bologna, mercoledì sarà la Fiorentina, più in là i confronti internazionali così come già fatto all’Europeo con la maglia della su Olanda. Il paragone con Achraf Hakimi? Lui risponde da professionista e dal canto suo non si pone limiti. Tutti quelli che lo conoscono e che ci hanno giocato insieme, dalle leghe inferiori olandesi o alle amichevoli con la nazionale di Aruba, sino alla massima competizione col Psv e all’Europeo di pochi mesi fa con gli Oranje elogiano il carattere di un ragazzo forte che non si pone alcun limite.