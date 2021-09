Dumfries da titolare in Inter-Bologna mostra le sue qualità offensive

Inter-Bologna ha visto tra le novità Dumfries come titolare sulla destra. L’olandese non ha tradito la fiducia di Inzaghi, disputando un’ottima gara.

FINALMENTE TITOLARE – In Inter-Bologna Inzaghi ha deciso di dare fiducia a Dumfries. Dopo averlo “protetto” nelle prime partite per inserirlo al meglio nella sfida coi rossoblù è partito titolare. Finalmente verrebbe da dire. E finalmente l’olandese ha potuto mostrare in campo le sue doti, fisiche e tecniche. Regalando ai tifosi una prova decisamente positiva sulla destra.

QUALITÀ E PERSONALITÀ – Dumfries ha giocato come esterno di destra e si è segnalato per le sue progressioni offensive. La prima cosa da sottolineare della sua gara è proprio l’impatto di personalità: si è proposto sempre, si è fatto vedere, non ha avuto alcun timore o timidezza puntando spesso l’uomo e cercando la giocata. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Il numero 2 si è trovato spesso nei pressi dell’area avversaria, andando ad attaccare il terzino sinistro. Soprattutto nelle ripartenze è stato evidente come il suo compito fosse quello di attaccare lo spazio senza palla e farsi trovare come ala, più alto possibile. Questa è la mappa dei suoi tocchi sempre da Whoscored:

Sono 47, con 34 passaggi. Evidente la sua presenza in attacco, fin dentro l’area. Dumfries è entrato attivamente in due gol, nati dai suoi cross, più la traversa di Lautaro. Una prestazione promettente.