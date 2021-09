Fiorentina-Inter, i viola hanno imparato a volare: spettacolo assicurato – CdS

Fiorentina-Inter, grandi elogi anche per i viola allenati da Vincenzo Italiano, che ieri hanno superato l’ostacolo Genoa grazie ai gol di Saponara e Bonaventura.

SPETTACOLO – Fiorentina-Inter, si prospetta una grande partita martedì 21 settembre, considerando la vittoria maturata ieri contro il Genoa da parte della squadra allenata da Vincenzo Italiano. Sul quotidiano romano grandi elogi anche per i viola, che ieri hanno costruito la terza vittoria di fila e martedì sfideranno i Campioni d’Italia. Squadra solida e concreta, difende alta e attacca con tanti uomini. Lo ha fatto nonostante la giornata no di Dusan Vlahovic, neutralizzato dall’ottima prestazione di Maksimovic, di sicuro il migliore in campo del Genoa. La Fiorentina di Vincenzo Italiano ti prende per la gola e ti costringe a vivere di affanni e a stare basso, riuscendo addirittura a riconquistare il pallone nell’altra metà campo.

Fonte: Corriere dello Sport