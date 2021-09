Inter in gol nelle ultime 23: almeno due reti nelle ultime nove gare

Inter da record in Serie A, con la vittoria maturata ieri contro il Bologna (QUI gli highlights), la squadra nerazzurra è andata in gol nelle ultime ventitré partite. Nelle ultime nove, invece, ha realizzato sempre almeno due gol.

RECORD – L’Inter nelle ultime nove sfide di campionato è andata a segno almeno due volte (non accadeva dal 2007). La formazione di Inzaghi è ad un passo dall’eguagliare il record di partite con almeno un gol fatto: nel 1950 segnò per 24 partite consecutive, oggi è ferma a 23. Con la vittoria sul Bologna di ieri, inoltre, l’Inter è arrivata a quota tre partite casalinghe dove ha realizzato almeno quattro gol. Non accadeva dal 1999.