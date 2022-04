Dominguez torna a disposizione. Titolare in Bologna-Inter?

L’Inter lavora in vista della sfida di venerdì contro lo Spezia. I nerazzurri, vincendo tutte le partite, saranno campioni d’Italia. Intanto stasera si gioca Bologna-Sampdoria e negli emiliani si rivede Nicolas Dominguez.

TITOLARE – L’Inter il 27 aprile ha l’impegno contro il Bologna nel recupero atteso da tanto. I nerazzurri sono padroni del proprio destino perché, vincendo tutte le partite da qui alla fine, saranno campioni d’Italia. Nel Bologna intanto c’è un recupero importante in vista della partita di stasera contro la Sampdoria di Giampaolo che chiude la 32′ giornata di Serie A. In panchina infatti, dopo ben 9 partite d’assenza, torna Nicolas Dominguez. Il centrocampista argentino si era operato alla spalla di fine gennaio che lo ha tenuto indisponibile per 9 partite. Una pedina importante per il Bologna nella prima parte di stagione. Sarà titolare contro l’Inter?