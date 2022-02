Diogo Jota, problema alla caviglia: recupero incerto. Niente Inter?

In vista della gara di ritorno di Champions League in programma l’8 marzo, Jurgen Klopp potrebbe dover fare a meno di Diogo Jota a causa di un problema alla caviglia.

RECUPERO INCERTO – Diogo Jota potrebbe non esserci nella gara di ritorno tra Liverpool e Inter. In conferenza stampa, infatti, Jurgen Klopp ha confermato come un problema alla caviglia impedirà sicuramente al portoghese di prendere parte alla prossima gara di Premier League. Ma anche e soprattutto come non ci sia ancora certezza sui tempi di recupero. «Al momento tutto è possibile. Potrebbe recuperare in fretta, ma anche dover stare fuori a lungo. Serviranno altre valutazioni».