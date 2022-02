Mourinho: «Psg-Real Madrid non mi è piaciuta! Inter-Liverpool bella»

Mourinho è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Verona, che vedrà quattro calciatori giallorossi assenti per Covid-19 (vedi articolo). Il tecnico portoghese, interpellato sugli ottavi di Champions League, boccia Paris Saint-Germain-Real Madrid ma non Inter-Liverpool

UNA SOLA PROMOSSA – José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Verona. Il tecnico portoghese ha seguito gli ottavi di Champions League e promuove solo Inter-Liverpool: «Se mi manca la Champions League? Prima di tutto ho fatto più di 150 partite di Champions, sono un privilegiato e non posso piangere se ora gioco la Conference League. Nostalgico no. Grandi partite di Champions non ne ho visto tante. Paris Saint-Germain-Real Madrid? Non mi è piaciuta, Inter-Liverpool è stata una bella partita».