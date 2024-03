Dimarco oltre l’illusione: il gol certifica lo status da top raggiunto − CdS

Federico Dimarco ieri ha trovato contro l’Atletico Madrid il primo gol in Champions League con la maglia dell’Inter. Rete alla fine inutile, visto il risultato finale, ma che certifica definitivamente lo status da super giocatore raggiunto.

STATUS INTERNAZIONALE − Dimarco ha segnato il suo tredicesimo gol con la maglia dell’Inter in carriera, il primo in Europa e in Champions League. Un gol, che poteva spianare la strada della Beneamata verso i quarti, ma anche alla fine dei giochi è risultato un’illusione. Infatti, dopo pochi secondo Griezmann ha pareggiato e poi Depay nel finale di partita, siglando il 2-1, ha portato il match fino ai supplementari e poi fatali rigori. ‘Dimash’, come lo chiamano i compagni, è uscito a pochi minuti dal termine dei tempi regolamentari, a 2′ dal 2-1 dei Colchoneros, soffrendo poi in panchina sia i 30′ di extra-time che la lotteria dei rigori. Ma il gol di ieri attesta l’ormai straordinario status raggiunto dall’esterno nato e cresciuto in casa Inter. In tre anni, da quando Inzaghi è divenuto allenatore della Beneamata, Dimarco ha avuta una crescita esponenziale guadagnandosi non solo i gradi da titolare nell’Inter, ma anche quelli in Nazionale. Spalletti all’Europeo si affiderà proprio a lui sulla fascia sinistra. Dimarco è oggi uno degli esterni mancini più forti d’Europa.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia