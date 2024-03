Atletico Madrid-Inter (5-3 d.c.r), pagelle: 5 de Vrij! C’è un 7 − CdS

Atletico Madrid-Inter è finita 5-3 dopo i calci di rigore. L’avventura in Champions League dei nerazzurri finisce al Metropolitano. Male de Vrij, spunta un sette. Le pagelle del Corriere dello Sport.

PAGELLE − Atletico Madrid-Inter è terminata 5-3 complessivamente al termine dei calci di rigore. I 120′ avevano decretato il risultato sul 2-1, con gol di Dimarco dopo 33′ di primo tempo, pari di Griezmann un minuto più tardi e poi al fotofinish il 2-1 beffa di Depay a rimettere la qualificazione in equilibrio, rinviando tutti all’extra-time e successivamente ai rigori. Nerazzurri eliminati dalla Champions League. Dal dischetto fatali gli errori di Sanchez, Klaassen e Lautaro Martinez. Il Corriere dello Sport ha stilato le sue pagelle: c’è il 5 per de Vrij, reo di aver perso Depay nel finale. Poi diversi 5.5: Pavard, Dumfries, Mkhitaryan, Klaassen, Thuram, Sanchez e Lautaro Martinez. Sufficienza per Bastoni, Acerbi, Darmian, Frattesi e Bisseck. Spuntano anche tre 6.5: uno per Barella e Calhanoglu e l’altro per Dimarco. Infine, prestazione da 7 per Sommer, capace di tenere l’Inter in piedi con le sue parate.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno