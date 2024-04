Dimarco premiato da EA Sports: scelto nel Team Of The Week

Dopo il gol che ha aperto il risultato di Inter-Empoli e la sua prestazione in campo, Federico Dimarco è una delle scelte di EA Sports per il Team Of The Week del noto videogioco calcistico FC24.

TRA I MIGLIORI – Sono soltanto due i giocatori della Serie A scelti da EA Sports per il Team Of The Week 29 di FC24. Uno è Rafael Leao, autore del gol vittoria in Fiorentina-Milan. L’altro è Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro ha aperto, domenica a San Siro, il risultato della sfida tra Inter ed Empoli. Ma non soltanto il gol: il numero 32 ha infatti messo in scena anche una prestazione di grande qualità, con un potenziale assist sprecato da Nicolò Barella nel secondo tempo. Insomma, una certificazione – quella di EA Sports – della prestazione da protagonista di Dimarco.