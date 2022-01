Diaz: «Vogliamo vincere il Derby contro l’Inter. Scudetto? Siamo in lotta»

Brahim Diaz, centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset in cui ha parlato anche del Derby di Milano contro l’Inter. Il centrocampista spagnolo è apparso determinato

DERBY − Le parole di Brahim Diaz in vista della gara contro l’Inter: «Ci sono ancora tante partite, manca tanto, vogliamo vincere il Derby e ce la metteremo tutta per farlo. Ma per lo scudetto ci sono tante squadre e noi siamo una di queste e cercheremo di lottare fino alla fine».