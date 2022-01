Tra Scamacca e l’Inter si mette il Borussia Dortmund ma giocatore convinto

Su Scamacca irrompe anche il Borussia Dortmund che ha avanzato una proposta allettante al Sassuolo. L’Inter però è sicura sulla volontà dell’attaccante

ULTIME − Tra l’Inter e Gianluca Scamacca irrompe prepotentemente il Borussia Dortmund. Secondo Claudio Raimondi di Sport Mediaset, il club tedesco ha offerto al Sassuolo una cifra vicina ai 45 milioni di euro. Il giocatore, inoltre, rimarrebbe in prestito in Emilia per poi partire definitivamente in estate. Tuttavia, l’Inter è convinta sulla volontà del giocatore, il quale vorrebbe rimanere in Italia per giocare con la maglia nerazzurra. Intanto, il Sassuolo è già alla ricerca di un erede della punta, nel mirino Moro e Lucca rispettivamente del Catania e del Pisa.