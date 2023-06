Di Marzio: «Voci Thuram-Inter? Non credo per dispetto al Milan»

Nel mercoledì appena concluso si è parlato anche di un possibile ritorno di fiamma dell’Inter su Thuram (vedi articolo). Di Marzio ha commentato la voce nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, dando più il Milan forte sull’attaccante ormai svincolato.

IL GIUDIZIO – Gianluca Di Marzio vede Marcus Thuram in Serie A ma non all’Inter: «C’è grande fiducia nel Milan, poi finché non c’è l’OK definitivo può esserci un rischio. Il PSG è vero che ha fatto un’offerta, nelle ultime ore mi sembra che abbia un pochino rallentato. Qualcuno sostiene che in Francia anche l’Inter si stia inserendo, non credo sia per dispetto perché voleva Thuram già due anni fa e poi si fece male, alla fine l’operazione non si fece. Non lo so se in questa situazione di Davide Frattesi da una parte all’altra (vedi articolo) l’Inter proverà a inserirsi: tutto può succedere nel mercato, però il Milan si è portato avanti per Thuram e spera di chiudere».