Di Marzio: “Eriksen? “Problema” condizione. In un allenamento di Conte…”

Condividi questo articolo

Gianluca Di Marzio, giornalista di “Sky Sport”, intervenuto a “Campo Aperto” non ha parlato solo di Lautaro Martinez, ma anche del neo arrivato in casa nerazzurra Christian Eriksen

TEMPO – Gianluca Di Marzio è intervenuto a “Sky Sport 24”. Queste le sue parole: «Eriksen è un trequartista. Gioca meglio nel 3-4-1-2 o 4-2-3-1. Ha scelto il progetto Inter convinto da Conte e dal club. È stato pagato 20 milioni, quando un anno e mezzo fa il Tottenham ha detto no ai 120 del Real Madrid. Ora non puoi non metterlo nelle condizioni di far emergere il suo talento. Conte troverà sicuramente il modo di farlo rendere e per portarlo nelle stesse condizioni fisiche e di intensità degli altri. Basta pensare che in un allenamento normale con Conte si corre 6-7 km. In uno pesante 12-13 km. È tosta. devi portarti a livello degli altri. Corsa scudetto? Non vedo l’Inter fuori perché ha perso uno scontro diretto o perché è a meno tre dalla Juventus».