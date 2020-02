Lautaro Martinez, Inter chiara: Marotta usa il suo “metodo” – Sky

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza del futuro di Lautaro Martinez. Sull’attaccante argentino c’è il Real Madrid, ma soprattutto il Barcellona. Ecco le ultime sul suo futuro

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di “Sky Sport”: «L’Inter è stata molto chiara (QUI le parole di Marotta ieri). Marotta ha sempre usato questo metodo anche quando era alla Juventus. Certo che però c’è la clausola rescissioria e il giocatore può esercitarla in qualsiasi momento. Se Lautaro Martinez è tentato, tu come Inter devi pensare al modo migliore per venirne fuori».