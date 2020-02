Allan-Napoli, proposta rinnovo non soddisfa: Inter e PSG attendono

Condividi questo articolo

Nel corso del mercato di gennaio l’Inter ha provat ad acquistare Allan dal Napoli scambiandolo con Vecino. Il brasiliano ha saltato l’ultima sfida dei partenopei causa il poco impegno in allenamento. Ecco le ultime sul suo futuro

SITUAZIONE – “Si è parlato anche di rinnovo con il Napoli, ma la proposta della società non ha soddisfatto il brasiliano: 3 milioni a stagione (contro i 2 che percepisce attualmente), con clausola rescissoria alta, altissima, da 60-70 milioni di euro. Troppo, secondo il giocatore, che firmerebbe solo con clausola sensibilmente più bassa. La distanza è ampia, ci sarà un aggiornamento tra un paio di settimane, ma con poca fiducia tra le parti. Allan è dispiaciuto, e il suo stato d’animo si ripercuote su rendimento e intensità degli allenamenti. Il rapporto con Gattuso non è compromesso, ma è sincero e schietto: se non ci sarà un’inversione di tendenza, non verrà preso in considerazione, e rischia anzi di essere messo fuori rosa. In attesa di nuovi sviluppi estivi tra Inter o PSG“.

Foto: Calciomercato.com