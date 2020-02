Marotta: “Partite normali per l’Inter. Eriksen inserito. Lautaro...

Marotta: “Partite normali per l’Inter. Eriksen inserito. Lautaro Martinez…”

Beppe Marotta, amministratore delegato sport dell’Inter, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” a pochi minuti dal big match contro la Lazio (QUI la formazione ufficiale). Il dirigente nerazzurro ha parlato anche di Lautaro Martinez ed Eriksen

BIG MATCH – Beppe Marotta ha parlato prima dell’importanza della sfida di questa sera: «Queste sono partite classiche per l’Inter. Abbiamo un palmeres ricco. Si tratta di una cosa ordinaria per noi giocare questo genere di partite, ma siamo soddisfatti di questo e vogliamo essere protagonisti. Stiamo attraverso un buon momento».

MERCATO – Marotta ha poi parlato delle voci sul futuro di Lautaro Martinez: «È un giocatore che sta crescndo. A lui interessa indossare questa gloriosa maglia e crescere. Per la nostra storia non abbiamo nulla da invidiare ad altri grandi club. I giocatori vanno via quando loro indicano di andar via».

NUOVO ARRIVO – Marotta ha chiuso parlando di Christian Eriksen: «È già vero il vero Eriksen. Giusto avere un periodo di ambientamento, ma le partite ormai durano 95 minuti e vengono impiegati 14 giocatori. Abbiamo un bel gruppo e Conte sceglie la formazione e i giocatori da impiegare. Si tratta comunque di un giocatore già inserito».