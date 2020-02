Cauet: “Inter, crescita per gradi con Conte. Icardi? Risponde alla grande”

Condividi questo articolo

Benoit Cauet, ex calciatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di “TMW Radio” durante la trasmissione “Stadio Aperto”. La crescita dell’Inter, la sconfitta di ieri sera contro la Lazio e l’impatto di Icardi al Paris Saint-Germain tra i temi trattati

CRESCERE PER GRADI – La sconfitta contro la Lazio ha rallentato la corsa dell’Inter verso il primo posto. I biancocelesti hanno confermato l’ottimo periodo di forma rimontando la squadra di Antonio Conte. Benoit Cauet, che il nerazzurro l’ha tatuato sottopelle, ha commentato così il periodo complicato dell’Inter: «La squadra ha le possibilità per lottare con la Juventus. Ieri, contro la Lazio, nel primo tempo la partita stava andando nel verso giusto, poi nel secondo è mancata concentrazione. L’Inter continua a crescere e sta anche inserendo giocatori nuovi. La Lazio da un po’ di anni è lì e sta facendo qualcosa di straordinario. I nerazzurri stanno provando a mantenersi in quella posizione dall’inizio del campionato. Impatto di Antonio Conte? È un allenatore che, al di là del suo passato, dovunque è andato ha trasmesso questa sua mentalità. Da calciatore era molto determinato. Anche come allenatore sta portando avanti questi valori. L’Inter non vince da tempo e c’è bisogno di crescere per gradi. Bisogna dare fiducia e tempo a Conte. Magari porterà a casa anche qualcosa nel breve».

ESILIO – Spazio anche ad un pensiero sul rendimento di Mauro Icardi, in esilio temporaneo a Parigi: «Tutte le volte in cui è stato chiamato in causa ha risposto alla grande. È uno degli elementi su cui punta di più l’allenatore. Tuchel ha un reparto offensivo stellare, ma lui ogni volta che ha giocato ha fatto gol importanti. Il problema del Paris Saint Germain è più il reparto difensivo, come si è visto nell’ultima partita con l’Amiens».