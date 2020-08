Di Marzio: “Conte no come Mourinho. Inter non vuole mandarlo via”

Intervenuto negli studi di “Sky Sport 24”, Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha sottolineato e ribadito l’intenzione sia di Antonio Conte che quella dell’Inter di proseguire insieme anche la prossima stagione.

AVVENTURA DA PROSEGUIRE – Nessuna separazione in vista per l’Inter e Antonio Conte, indipendentemente dall’esito della finale di Europa League contro il Siviglia. Come sottolineato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, il tecnico e i nerazzurri vogliono proseguire insieme, scongiurando le voci (quasi maligne) di un possibile “Mourinho 2” in caso di vittoria della coppa. Queste le sue parole sull’argomento: «Nel faccia a faccia che ci sarà da sabato in poi andranno chiariti alcuni paletti, specialmente per quanto riguarda le dichiarazioni pubbliche che a volte sono state sopra le righe. Conte come Mourinho? No, il portoghese aveva già un’altra squadra, mentre Antonio non ha alcun accordo. Il tecnico pretende semplicemente determinate cose, giuste o sbagliate poi che siano. L’Inter non ha intenzione di mandarlo via. A meno che Antonio decida di andarsene e lasciare due anni di contratto a 12 milioni di euro netti a stagione, senza avere un’altra squadra, non vedo come questa avventura non possa continuare. Semplicemente serve un chiarimento per mettere in quadro le cose in vista della prossima stagione».