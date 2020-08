Lipsia-PSG, Icardi fuori dopo la deludente prestazione con l’Atalanta

Dopo la deludente prestazione nella partita da titolare giocata contro l’Atalanta, Mauro Icardi dovrà seguire – almeno dall’inizio – Lipsia-PSG dalla panchina. Al suo posto torna in campo Kylian Mbappé, nel tridente con Neymar e Angel Di Maria.

PANCHINATO – Dopo la deludente prestazione contro l’Atalanta nei quarti di finale di Champions League – sfida decisa dai gol di Maquinhos e Choupo-Moting – Mauro Icardi si siederà in panchina dall’inizio in Lipsia-PSG. Thomas Tuchel punta infatti su Neymar, Angel Di Maria e Kylian Mbappé per la partita di questa sera contro i tedeschi, che hanno sorpreso tutti con la loro vittoria in semifinale contro l’Atletico Madrid. Per l’argentino ex Inter, dunque, una bocciatura. Starà a lui, se ne avrà l’occasione, riscattarsi agli occhi del tecnico e dei tifosi dopo le critiche per la scorsa partita.