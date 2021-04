Di Gennaro: «L’Inter non molla! Conte vuole il 120%, niente appagamento»

Di Gennaro, ex centrocampista, ha parlato di Napoli-Inter di domenica sera intervenuto a “Marte Sport Live” su “Radio Marte”. Secondo lui la squadra di Conte non mollerà nulla da qui alla fine della stagione.

NIENTE ARITMETICA – Antonio Di Gennaro è sicuro che l’Inter sarà sul pezzo domenica: «Non mollerà nulla. Antonio Conte, quando ovviamente ha puntato solo al campionato e ha potuto lavorare settimanalmente ha ripreso in mano la squadra per vincere lo scudetto. Come ha fatto ora Gennaro Gattuso. Ha cambiato alcune situazioni tattiche: magari meno estetica, soprattutto molta solidità. Ha recuperato Milan Skriniar, ha una difesa di ferro che quando difende non si vergogna e difende a cinque per poi ripartire. Poi ha giocatori che possono far male nelle ripartenze, ha Achraf Hakimi, Romelu Lukaku e Nicolò Barella. È una squadra forte che si è consolidata, però il Napoli sta bene: dopo l’Inter ha più punti. L’ha fatto perché ha recuperato nei dettagli e ha potuto lavorare».

NESSUN FAVORE – Di Gennaro rigetta l’idea di un’Inter appagata: «Col Conte di adesso, per come lui entra nella testa dei giocatori, vuole il 120%. Conosciamo il carattere dell’allenatore: non credo che entri nella testa dei giocatori l’appagamento. Soprattutto perché gioca a Napoli, un campo importante contro una squadra forte. Non può mollare, ha acquisito una mentalità nel tempo: non devo un appagamento, potrebbero avere problemi con l’allenatore che è un martello. Lui, in questi frangenti, dà sempre più il massimo e l’ho visto attento a queste situazioni di gruppo. Mi aspetto un’Inter che voglia vincere a Napoli, su questo non ci sono dubbi».