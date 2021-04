Dzeko torna sull’Inter mancata a gennaio: «Cose difficili da accettare»

Dzeko a gennaio è stato a un passo dall’addio alla Roma. Il bosniaco, fra le varie destinazioni, a fine mercato invernale sembrava doversi trasferire all’Inter, in uno scambio con Sanchez poi sfumato. Parlando a Sky Sport dopo la partita di Europa League con l’Ajax (vedi articolo) è tornato su quei momenti.

TRASFERIMENTO MANCATO – Edin Dzeko a gennaio aveva litigato con Paulo Fonseca, perdendo la fascia da capitano. La Roma ha provato a piazzarlo, e una delle opportunità era l’Inter in uno scambio poi sfumato con Alexis Sanchez. Il bosniaco, a quasi tre mesi di distanza, ricorda cosa non aveva funzionato coi giallorossi: «Quanto è stato complicato ripartire da zero dopo il mancato addio? È dura. Sicuramente certe cose erano difficili da accettare, però io sono sempre stato forte di testa ed è una cosa molto importante. Penso che non potevo mai arrivare fino a qui se ero uno labile di testa: questa è una cosa che, alla fine, mi ha portato sempre avanti in questa situazione. Io non torno mai indietro, la cosa importante è la Roma e non la fascia, Dzeko o qualcos’altro».