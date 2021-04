Napoli-Inter, la squadra di Gattuso in campo con una maglia speciale

Napoli-Inter si giocherà domenica alle 20.45 e la squadra di Gattuso lo farà con una maglia speciale. Nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A gli azzurri vestiranno una divisa per l’occasione.

NUOVA MAGLIA – L’Inter non ha vestito la “quarta maglia” (vedi articolo) domenica scorsa contro il Cagliari, il Napoli invece si muove diversamente. Per il posticipo della trentunesima giornata di Serie A, in programma fra tre giorni, gli azzurri cambiano divisa. Il sito specializzato Footy Headlines annuncia che gli azzurri, come noto da una settimana, hanno fatto una collaborazione con il designer Marcelo Burlon, e che la metteranno in mostra contro la capolista. La maglia nera, visibile di sotto, è quella dei giocatori, mentre la gialla è da portiere.