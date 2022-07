Di Gennaro: «Inter, c’è l’alternativa a Bremer! Diverso ma affidabile»

Di Gennaro sulle frequenze di TMW Radio ha detto la sua riguardo Gleison Bremer in direzione Juventus. Secondo l’ex calciatore c’è comunque l’alternativa per l’Inter.

L’ALTERNATIVA – Antonio Di Gennaro in un suo intervento in radio ha detto la sua riguardo la situazione legata a Bremer e il suo possibile sostituto: «Viste le cifre dei difensori, i 35 milioni che aveva offerto l’Inter erano in linea con il suo valore. L’Inter se non arrivasse a Bremer ha ancora Milenkovic, che è diverso ma comunque di affidamento. Poi ci sono Pau Torres, Gabriel, mancini che possono interessare Juventus e Inter».