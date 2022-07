Bremer-Juventus, ora è fatta: cifre importanti. Inter sfuma definitivamente – Sky

È fatta per il passaggio di Gleison Bremer alla Juventus. Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha fornito gli ultimi dettagli sulle cifre dell’affare e sulle visite mediche. L’Inter sfuma definitivamente.

CIFRE IMPORTANTI – Gleison Bremer è un nuovo giocatore della Juventus. I bianconeri hanno appena trovato l’accordo con il giocatore, che andrà a percepire 6 milioni di euro a stagione. Al Torino, invece, andranno ben 41 milioni di euro più 9 di bonus per un potenziale totale di 50 milioni. Cifre decisamente più alte rispetto a quelle offerte dall’Inter a club e giocatore, anche grazie ai soldi incassati per la cessione di de Ligt al Bayern Monaco. Domani in programma le visite mediche, prima della firma.