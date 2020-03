Di Carlo: “Allenamenti in Serie A, sarebbe giusta una data. Coronavirus…”

Di Carlo, allenatore del Vicenza in Serie C, è intervenuto in collegamento durante “Calcio Weekend Live” su Sportitalia. Il tecnico si è espresso sulla questione allenamenti in Serie A, anche in relazione alle parole del Premier Conte (vedi articolo).

TUTTI FERMI – Domenico Di Carlo analizza la polemica che ha tenuto banco in Serie A: «Secondo me sarebbe giusto che tutti riprendessero gli allenamenti insieme, nel momento in cui si può riprendere. Questo è il mio pensiero: se sarà il 3 aprile tutti dovranno riprendere il 3 aprile. In pratica tutti ripartirebbero alla pari. Poi c’è molta incertezza, chiaramente più avanti si va e più saremo in difficoltà, quindi bisogna essere bravi a fare squadra e dare sostegno alle persone più deboli. Noi (al Vicenza, ndr) abbiamo stabilito con lo staff tecnico e i preparatori di mandare ogni settimana dei lavori un po’ diversi. Sono differenti e chiaramente motivanti, perché i giocatori possano mantenere un minimo di attività a casa. Qua ringrazio la società per la prontezza nel darci tutto il supporto. Tutti abbiamo un po’ sottovalutato questo Coronavirus, perché le informazioni non erano da paura. Vorrei aggiungere una cosa: il mio pensiero non è sulla questione di quando riprendere gli allenamenti, ma che il campionato bisognerà farlo a giugno e a luglio».