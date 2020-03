Coronavirus, Medeiros positivo: è il presidente dell’Internacional in...

Coronavirus, Medeiros positivo: è il presidente dell’Internacional in Brasile

Condividi questo articolo

Il Coronavirus si sta diffondendo anche in Brasile. È stato contagiato anche Marcelo Medeiros, presidente dell’Internacional: questo il comunicato da parte della società di Porto Alegre.



CONTAGIO – “Il dipartimento medico dell’Internacional informa che il presidente Marcelo Medeiros è risultato positivo al Coronavirus. Pur non avendo più i sintomi della malattia, il presidente dovrà rimanere in quarantena per quattordici giorni, seguendo il protocollo indicato dagli organi di salute. Il club continua con tutte le misure preventive già adottate con gli altri membri della dirigenza, degli atleti e dei funzionari, che continuano senza mostrare sintomi da Coronavirus”.

Fonte: Internacional.com.br