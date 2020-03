N’Dicka, l’Inter entra nell’asta: ha una caratteristica che manca in rosa

Condividi questo articolo

N’Dicka è un difensore francese che si è imposto nell’ultimo anno e mezzo all’Eintracht Francoforte in Germania. Il classe ’99 ha una caratteristica che in casa Inter scarseggia: è un centrale mancino, in rosa al momento c’è solo Bastoni. Secondo Sky Sports UK ci sono anche i nerazzurri fra i club interessati.

IL NOME DI MODA – “Liverpool e Arsenal stanno monitorando Evan N’Dicka, difensore dell’Eintracht Francoforte. Sono fra i club che hanno osservato l’internazionale Under-21 francese, prima della sospensione del calcio in tutta Europa per la diffusione del Coronavirus. Le spagnole Siviglia e Valencia, così come Inter e Milan, si sono mosse allo stesso tempo per N’Dicka, che è uno dei pochi difensori centrali mancini promettenti. Il Liverpool, capolista della Premier League, potrebbe dover cercare un giocatore in quel ruolo a causa del futuro incerto di Dejan Lovren, che ha giocato da titolare solo nove volte in campionato durante questa stagione. È comunque incerto quando la sessione estiva di calciomercato aprirà in Inghilterra: al momento è fissata per il 18 giugno, ma non c’è una data certa visto che si aspetta quando la stagione attuale riprenderà. N’Dicka, ventenne, ha giocato quindici volte in Bundesliga in stagione ed è stato impiegato anche da terzino sinistro”.

Fonte: SkySports.com