Di Canio: «Inter, Napoli o Juventus 2013-14? Ne preferisco una! Vi spiego»

Di Canio dagli studi di Sky Sport sottolinea la forza dell’Inter e il grande gioco espresso da Simone Inzaghi, facendo un paragone con il Napoli dell’anno scorso e la Juventus dei record nella stagione 2013-14

SQUADRA COMPLETA – Paolo Di Canio ha parlato così delle varie differenze: «Più forte l’Inter di Inzaghi, il Napoli di Luciano Spalletti o la Juventus 2023-2014? Il Napoli ha avuto la qualità di mettere i tasselli nel punto giusto, con una grande organizzazione a centrocampo. Però questa Inter mi piace tanto, tanto, tanto. Quella che mi è piaciuta di più è proprio l’Inter, in questi tre anni tra quelli che sono andati via e chi è rimasto, hanno imparato a vincere le coppe, hanno dominato i derby e tutto quest’anno sta sbocciando anche con la crescita di Inzaghi. È una squadra che ha tutto: controllo della partita, senso della difesa, qualità di gioco, è una squadra che gioca un calcio bellissimo. Vincere il campionato quest’anno significa far parte di un ciclo in crescita. Tutti i giocatori attaccano in questa Inter, anche i difensori diventano punte, il modulo interpretato in questo modo è propositivo alla massima espressione».