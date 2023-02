Di Canio: «Crescita italiana in Europa, esempio l’Inter dello scorso anno!»

Su Sky Calcio Club, si discute del rendimento delle italiane in Europa con il ritorno delle coppe. Paolo Di Canio prende esempio l’Inter dello scorso anno tra Real Madrid e Liverpool

CRESCITA − Di Canio a Sky Calcio Club pone l’Inter come esempio: «In Europa stiamo dimostrando una crescita. Prendo l’esempio dell’Inter lo scorso anno, che se la va a giocare col Real Madrid sia all’andata che al ritorno ma gli manca quel piccolo dettaglio per riuscire a vincere. Si gioca a viso aperto la doppia sfida agli ottavi di finale contro il Liverpool. Perdendo in casa 2-0 ma vincendo al ritorno 0-1 e quasi riesce a rimontare se non fosse stato espulso Sanchez. Anche quest’anno portiamo tre squadre agli ottavi. Quindi c’è una crescita, con le idee si può fare bene».