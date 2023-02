VIDEO – Udinese-Sassuolo 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Sassuolo, anticipo mattutino della ventiduesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



TUTTO NEL PRIMO TEMPO – Udinese-Sassuolo 2-2 nell’anticipo mattutino della ventiduesima giornata di Serie A. Quarantacinque minuti (più recupero) scoppiettanti ma alla fine nessuno riesce ad aggiudicarsi una partita divertente. Venticinque secondi e il risultato è già sbloccato in favore dell’Udinese: lancio per Destiny Udogie che si accentra saltando Nadir Zortea e con un destro rasoterra lascia immobile Andrea Consigli. Passano due minuti e il Sassuolo potrebbe pareggiare, ma su un rimpallo a superare Marco Silvestri è Lazar Samardzic a salvare sulla linea. L’1-1 è solo rinviato al 6′, su cross di Armand Laurienté respinto raccoglie Matheus Henrique e trova la deviazione di Jaka Bijol a fregare Silvestri. Al 26′ cross da sinistra e gran inserimento di Davide Frattesi, sfortunato nel colpire il palo. Dal possibile 1-2 si passa al 2-1 al 28′, con punizione di Samardzic e deviazione vincente sul secondo palo di Bijol. Nel secondo minuto di recupero del primo tempo Nedim Bajrami (entrato sull’1-1 per l’infortunato Domenico Berardi) crossa da destra e Nehuén Pérez fa autogol: nuovo pareggio. Lo stesso Bajrami ha la miglior occasione della ripresa per il Sassuolo, con un diagonale a lato. L’Udinese potrebbe invece vincerla al 71′, con gran parata di Consigli su Sandi Lovric e colpo di testa di Beto salvato da Frattesi. I friulani sabato saranno ospiti dell’Inter.

Video con gli highlights di Udinese-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.