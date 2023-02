Sampdoria-Inter, Stankovic con 3 acquisti di gennaio in formazione. Gunter no

Sampdoria-Inter si giocherà domani alle 20.45. Stankovic, per il suo secondo incrocio da grande ex, non dovrebbe poter contare su Gunter ma allo stesso tempo ha comunque nuovi acquisti da poter schierare in formazione.

LE NOVITÀ – Per Sampdoria-Inter si vedrà una squadra molto diversa – lato Dejan Stankovic – da quella sconfitta per 3-0 all’andata il 29 ottobre. Questo per via dei rinforzi del mercato di gennaio, necessari per provare a inseguire la salvezza. In difesa c’è Bram Nuytinck, preso dall’Udinese un mese fa e subito diventato punto fisso. Sulla destra Alessandro Zanoli, prelevato dal Napoli, sostituirà lo squalificato Mehdi Léris. In mezzo al campo Mickael Cuisance, ex Venezia, dovrebbe essere preferito a Tomas Rincon. Chi è difficile possa esserci è Koray Gunter, anche se l’ufficialità arriverà solo domani coi convocati. Il difensore arrivato dal Verona oggi ha svolto solo terapie (vedi articolo), è alle prese con un infortunio e non dovrebbe farcela.

LE ALTRE SCELTE – Non è un nuovo acquisto o quasi per la Sampdoria il centrocampista inglese Harry Winks, che contro l’Inter collezionerà la sua quinta presenza in Serie A. Complice un infortunio il prestito dal Tottenham ha potuto esordire solo l’8 gennaio, dopo quella partita tre da titolare e per novanta minuti: domani ci sarà. La difesa sarà completata da Bruno Amione e Jeison Murillo, pure lui un ex e favorito su Nicola Murru che ha causato un ingenuo rigore al 97′ lunedì scorso col Monza. Sulla sinistra nessun dubbio su Tommaso Augello, in gol nell’ultimo precedente e in un buon momento di forma. Davanti, nonostante Jesé Rodriguez tesserato da svincolato in settimana, ci saranno Manolo Gabbiadini e Sam Lammers con Filip Djuricic trequartista. In porta Emil Audero. Questa la probabile formazione di Stankovic per Sampdoria-Inter: Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Zanioli, Winks, Cuisance, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.