Di Biagio: «Supercoppa, grande Inter. Poteva stare 2-0 in prima mezz’ora»

Luigi Di Biagio, ex giocatore dell’Inter, ha parlato della finale di Supercoppa Italiana, vinta dalla squadra nerazzurra sulla Juventus per 2-1.

DICHIARAZIONI – Queste le parole all’interno di Deejay Football Club, programma di Radio Deejay, da parte di Luigi Di Biagio, ex giocatore dell’Inter, sulla finale di Supercoppa Italiana, vinta dalla squadra nerazzurra sulla Juventus. «Io ho visto una grandissima Inter, che nella prima mezz’ora poteva stare 2-0 tranquillamente. Poi la Juve ha tenuto botta, è andata in vantaggio. La Juve in questo momento si sta difendendo e basta. Fondamentalmente Max sta avendo delle problematiche nell’attaccare per tanti motivi. Siccome alla fine conta sempre il risultato, ha tenuto botta contro una grandissima squadra per 120 minuti. Poi ha subito il gol all’ultimo».