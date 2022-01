VIDEO – Il Psv stuzzica l’Inter: «Vi state godendo Dumfries?»

L’Inter in estate ha messo a segno un colpo importante per rimpiazzare Hakimi, ovvero Denzel Dumfries. Dopo un periodo di assestamento il laterale olandese si è preso l’Inter a suon di prestazioni. Poco fa il Psv ha stuzzicato i nerazzurri su Twitter.

GUSTO – Un acquisto estivo che ci ha messo un po’ a carburare ma ora è devastante. Dumfries è diventato una freccia importante per l’arco di Inzaghi e grazie anche all’infortunio di Darmian ha trovato continuità e fiducia. A Milano Dumfries ha già vinto il primo titolo, la Supercoppa Frecciarossa contro la Juventus dove l’olandese ha sfiorato un gol e un assist. Poco fa, il suo ex club, il PSV Eindhoven, lo ha ricordato con un gol dei suoi.

Yo @Inter, are you enjoying @DenzelJMD2? 😏

This is what he did against FC Groningen some time ago 🌪#GROPSV pic.twitter.com/JKSuWIicMI

— PSV (@PSV) January 15, 2022