Di Biagio: “SPAL, contro il Brescia come contro l’Inter. L’atteggiamento…”

Gigi Di Biagio, ex giocatore dell’Inter e ora allenatore della SPAL, ha affrontato giovedì i nerazzurri perdendo 4 a 0. Domani i suoi affronteranno il Brescia in quello che è uno spareggio per non arrivare ultimi

ATTEGGIAMENTO – Queste le parole di Gigi Di Biagio in conferenza stampa: «Domani potremo fare risultato se riusciremo ad avere lo stesso atteggiamento avuto giovedì contro l’Inter e in altre partite. Non porta sempre a vincere, ma se è giusto ne perdi poche di partite. Domani dovremo giovare per orgolgio nei nostri confronti. Non vogliamo arrivare ultimi».