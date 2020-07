Roma-Inter con Smalling in formazione? Il tentativo di Fonseca

Roma-Inter sarà il posticipo di domani sera in Serie A. Per la partita delle ore 21.45 Paulo Fonseca proverà a recuperare Smalling: l’obiettivo del tecnico è avere l’inglese in formazione.

CON O SENZA? – Per Roma-Inter il principale dubbio di formazione in casa giallorossa si chiama Chris Smalling. Il difensore inglese si è infortunato due settimane fa a Napoli, è in recupero ma non c’è ancora la certezza che possa essere arruolabile domani sera. Paulo Fonseca userà tutta la giornata per capire se schierarlo o meno, con Roger Ibanez pronto all’occorrenza per sostituirlo. Sempre in difesa ci sarà Aleksandar Kolarov, che farà il terzo centrale con Leonardo Spinazzola più avanzato. La Roma ha “risolto” la questione Nicolò Zaniolo con l’infortunio che ha tolto il classe ‘99 dalla sfida da ex contro l’Inter (vedi articolo), il tecnico portoghese ha già confermato la presenza di Lorenzo Pellegrini che formerà il tridente con Henrikh Mkhitaryan ed Edin Dzeko. C’è un altro ballottaggio sulla fascia destra, con Bruno Peres favorito su Davide Zappacosta, mentre Bryan Cristante tornerà a fare il centrocampista. Questa la probabile formazione di Paulo Fonseca per Roma-Inter: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.