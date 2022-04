Di Biagio: «Inter-Milan, la Coppa Italia non è un fastidio! Può anche aiutare»

Di Biagio vede il derby Inter-Milan di Coppa Italia di stasera come un’occasione, non certo un impegno in più da trascurare. L’ex centrocampista nerazzurro, autore di due reti nella stracittadina fra il 2000 e il 2001, ha detto la sua a DAZN.

DECISIVO SUI DUE FRONTI – Inter-Milan di Coppa Italia stasera vale un posto in finale (mercoledì 11 maggio). per Luigi Di Biagio il derby dà qualcosa in più: «Non è assolutamente un fastidio, perché ti permette di arrivare in finale e di vincere una coppa. L’Inter sta meglio fisicamente e mentalmente, in questo momento è ripartita. Potrà dire molto anche dal punto di vista dello scudetto, può aiutare».