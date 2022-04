Inter-Milan, per Inzaghi risveglio muscolare. Indicazione sull’attacco – Sky

Mattinata in campo per l’Inter a poche ore dal derby col Milan. Come fa sapere Andrea Paventi per Sky Sport 24 Inzaghi oggi svolge un risveglio muscolare, in attesa di definire gli ultimi dubbi di formazione.

L’AVVICINAMENTO – Come di consueto, anche le ore che precedono il derby Inter-Milan vedono un risveglio muscolare. È una tradizione di Simone Inzaghi confermata anche per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Secondo Andrea Paventi si va verso il ritorno di Lautaro Martinez dal 1′, in coppia con Edin Dzeko, questo nonostante la coppia non abbia proprio funzionato benissimo. Tutte conferme per il resto, con Stefan de Vrij in difesa e il centrocampo “titolare (vedi probabili formazioni). Sarà Milan Skriniar la scelta dell’Inter per provare a contenere Rafael Leao, spostando di nuovo lo slovacco sul centro-destra dopo l’impiego di Danilo D’Ambrosio.