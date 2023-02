Derby spettacolare, vince la Juventus. Il Torino si perde negli ultimi 20′!

La Juventus ha battuto 4-2 il Torino dopo un Derby spettacolare tra sorpassi e controsorpassi. In gol anche l’ex di turno Bremer, che ha siglato il primo sorpasso bianconero

SPETTACOLO − Derby della Mole spettacolare con sorpassi e controsorpassi. Il Torino parte fortissimo e dopo quattro minuti gela l’Allianz Stadium con Karamoh, che insacca deviando da calcio d’angolo. La reazione della Juventus però non si fa attendere: Kostic pennella dalla sinistra e puntuale tap-in dell’altro esterno Cuadrado. In mezzo al campo è una battaglia continua con entrambe le squadre che non rinunciano ad attaccare. Nei minuti finali di primo tempo, il Derby si riaccende. Prima segna Sanabria al 44′ e subito pareggia nuovamente i conti Danilo di testa. La ripresa è ancora uno spettacolo. Una traversa per parte: prima Vlahovic e poi Linetty. Ma gli ultimi venti minuti sono di marca bianconera. Al 71′ arriva il più prevedibile dei gol dell’ex: Bremer. Il brasiliano da corner sigla il primo sorpasso juventino nella partita. All’84’ chiude la partita Rabiot. Gol convalidato dopo lungo check al Var. Il match termina 4-2 per la Juventus, che sale ancora in classifica. Quarto posto a meno 10.